Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto: ancora boom di casi, 1210 nelle ultime 24 ore, 7 morti (Di domenica 23 agosto 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto 2020. Ulteriore impennata nei contagi, che nelle ultime 24 ore toccano quota 1.210 (ieri erano 1.071). Sono 7 le vittime. Le persone attualmente in... Leggi su ilmattino

tg2rai : Continua l'escalation dei nuovi #contagi da #Covid: superati i 1000 in Italia. 800 mila morti nel mondo. #Tg2Rai… - TgLa7 : Contagi per il #Covid in #Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.… - giornalettismo : I dati ufficiali dell'ISS analizzati da @Ruffino_Lorenzo ci aiutano a capire perché non sia sbagliato confrontare i… - PaoloCaminiti1 : RT @AzzurraBarbuto: Vittime collaterali del virus: i nuovi poveri . Il Covid ha fatto 35.430 morti in Italia e ha cancellato 700 mila posti… - Monna_Lisa_Bean : @4Continenti @sweatpantscomf @M49liberorso Esattamente come qualsiasi persona sconosciuta che puoi incontrare per s… -