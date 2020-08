Covid in Campania, altri 138 contagiati: mai così tanti dal 3 aprile a oggi (Di domenica 23 agosto 2020) altri 138 contagiati in Campania, 78 in più rispetto a due giorni fa e con 134 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dalla... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus: 7 morti (totale 35.437), 1.210 nuovi contagi, 18.438 positivi, oltre 205.000 guariti

ROMA – Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia. Questi i dati del ministero della Salute: 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i mor ...

Record di Contagi nel Lazio che accusa la Sardegna. Ed è guerra tra le Regioni.

È l'eterna Italia dei campanili e dei campanilismi. Ogni governatore batte l'ora quando gli pare e il risultato è un concerto anarchico di campane che si rincorrono. L'ultima scampanellata prefigura i ...

