Covid, Ferragni e Fedez fanno il tampone: “In Sardegna situazione pesante” (Di domenica 23 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di sottoporsi al tampone in via precauzionale. Lo ha raccontato Fedez nelle sue storie Instagram, rispondendo a un fan sulla situazione Covid: “In Sardegna c’è un aria pesante” Chiara Ferragni e Fedez si sono sottoposti al tampone. Il rapper in via precauzionale, ha deciso insieme alla moglie di tamponarsi a causa dell’aumento dei casi Covid registrati in Sardegna. I due stanno trascorrendo parte delle loro vacanze italiane in Costa Smeralda, dove secondo il rapper si respira un’aria pesante. Fedez, sempre interessato ai temi di attualità, ha risposto alla domanda di un follower durante una ... Leggi su bloglive

Adnkronos : #Covid, #Ferragni e #Fedez fanno un tampone: 'Stiamo bene' - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: 44 nuovi positivi in Sardegna Covid, Fedez e Ferragni fanno tampone per coronavirus - quotidianodirg : 44 nuovi positivi in Sardegna Covid, Fedez e Ferragni fanno tampone per coronavirus - tempoweb : #Sardegna, #Fedez e #ChiaraFerragni fanno il test per il #Covid: qui aria pesante... #23agosto #coronavirus… - AndreaRapisar19 : @pvnicathedisco Oggettivamente il Covid 19 è più importante della gravidanza della Ferragni. Ognuno può pensarla co… -