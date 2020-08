Covid-19, Trump annuncia una conferenza stampa: “In arrivo ottime notizie” (Di domenica 23 agosto 2020) Attraverso un post su Twitter, Donald Trump ha annunciato che alle ore 18 – mezzanotte in Italia – si terrà una conferenza stampa molto importante dove verrà rivelata una svolta terapeutica contro il Covid-19. Insieme a lui, interverranno il ministro della Salute Alex Azar e il capo della Food and Drug Administration Stephen Hahn. Non è ancora chiaro di cosa parlerà il presidente degli Stati Uniti, ma nel suo tweet ha scritto: “Notizie davvero buone“. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trump Casa Bianca, Donald Trump annuncerà "grande svolta terapeutica" su Covid L'HuffPost Billie Eilish contro Trump: «Votate per chi risolve i problemi e non per chi li nega»

La popolare cantante americana, che proprio quest’anno ha compiuto 18 anni età per votare negli Stati Uniti, non usa mezzi termini: «Donald Trump sta distruggendo il Paese e tutto quello a cui teniamo ...

La California devastata da seicento incendi, una tempesta di fulmini distrugge le foreste

DALL’INVIATO A NEW YORK. La California brucia. Letteralmente. E nel pieno della campagna presidenziale, gli avversari di Trump usano il clima impazzito come un altro fronte su cui attaccarlo per le su ...

