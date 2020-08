Covid-19, il test della saliva è efficace e meno invasivo del tampone nasale profondo (Di domenica 23 agosto 2020) Un nuovo studo pubblicato sul Journal of Clinical Microbiology e realizzato da ricercatori degli ARUP Laboratories e dell'Università dello Utah rileva che la saliva e i tamponi nasali profondi ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Covid, al via allo #Spallanzani il test sull'uomo del #vaccino 'made in Italy' - giornalettismo : Nei giorni scorsi la polemica di #Briatore contro il sindaco di #Arzachena per la chiusura del suo locale a Porto C… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - Codacons : RT @ONDANEWSweb: Covid e rientri dalle vacanze. Codacons:'Test rapido anche ai porti e alle stazioni per trovare asintomatici' - https://t.… - CarloRienzi : RT @Codacons: Era lui a contestare i tamponi per gli asintomatici, era lui a denunciare il rischio di passare per “untori d’Europa” pratica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Covid, test per i prof ma solo sulla carta. I medici: “Niente kit” La Repubblica Scuola e coronavirus, tosse (senza febbre) al mattino: cosa fare? Guida per genitori, 10 domande e 10 risposte

1 - Ore 7,30, il bambino ha un po’ di tosse e mamma o papà gli provano la febbre. Non ce l’ha, deve comunque restare a casa? Secondo le indicazioni operative dell’Istituto superiore di sanità il bambi ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

1 - Ore 7,30, il bambino ha un po’ di tosse e mamma o papà gli provano la febbre. Non ce l’ha, deve comunque restare a casa? Secondo le indicazioni operative dell’Istituto superiore di sanità il bambi ...Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...