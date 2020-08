Covid-19, ancora nuovi casi: due della Fiorentina e due della Spal (Di domenica 23 agosto 2020) Aumentano ancora i casi di positività al Covid-19 nel calcio italiano. Dopo l’annuncio del Bologna relativamente a Sinisa Mihajlovic, tamponi positivi anche per due giocatori della Fiorentina: si tratta di Erick Pulgar e Simone Ghidotti, entrambi asintomatici e in isolamento. Grane anche in casa Spal: ieri l’annuncio di Kevin Bonifazi, oggi altri due tesserati del club ferrarese che non ha pubblicato i nominativi, anch’essi tutti asintomatici e in isolamento. I nuovi positivi si aggiungono a quelli già registrati nei giorni scorsi: tre del Cagliari, quelli della Roma e del Torino, l’attaccante del Napoli Petagna e l’attaccante del Sassuolo, Boga. Foto: L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

