Cortellesi: “Mi sono sentita invisibile rispetto ad altri uomini. Bisogna educare alla parità fin dalla scuola dell’infanzia” (Di domenica 23 agosto 2020) “rispetto ad altri uomini, mi è capitato di sentirmi invisibile“. Così Paola Cortellesi, in collegamento streaming con il Giffoni Film Festival. “Le leggi per la parità di genere? In un mondo ideale non ci dovrebbero essere, perché non ci sarebbe il problema. Purtroppo sono necessarie. Credo che il problema sia culturale e spero che si inserisca presto, fin dalle scuole d’infanzia, l’educazione alla parità di genere. La società ci condiziona, inculca il pensiero sbagliato, che spesso finisce per diventare il tuo, e parlo da donna. Credo che vada fatto fin dalla giovane età, spero che presto qualcuno, finalmente, faccia questo passo”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

