Coronavirus, Trump: «Via libera della Fda alla terapia del plasma» (Di lunedì 24 agosto 2020) La Food and drug administration (Fda) ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro la Covid-19. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. «Si tratta di un annuncio storico», ha detto, definendola una «terapia potente». «Invitiamo tutti i guariti dalla Covid-19 a donare il plasma per contribuire ad usarlo nelle cure», ha aggiunto Trump. Ieri, 22 agosto, il tycoon aveva accusato senza prove su Twitter esponenti del ‘deep State’ nella Fda di lavorare per rallentare i test del vaccino anti Covid-19, rendendo più difficile per le aziende farmaceutiche reclutare volontari. «Ovviamente ... Leggi su open.online

repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto - V04646020 : RT @SVoxitalia: Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto - marcoranieri72 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guariti: 'Do… - GPiziarte : RT @eziomauro: Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto - eziomauro : Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Coronavirus, Trump annuncerà trattamento al plasma e vaccino prima del voto la Repubblica Twitter: 13 anni di hashtag. Il 2020 tra pandemia e #BlackLivesMatter

NON poteva che esserci la pandemia che ha rivoluzionato le nostre esistenze, al centro delle discussioni degli utenti di Twitter nei primi sette mesi dell’anno. Lo dice la classifica degli hashtag più ...

Trump, ok all'uso in emergenza di plasma convalescente

La Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Lo ha annunciato il presidente Do ...

NON poteva che esserci la pandemia che ha rivoluzionato le nostre esistenze, al centro delle discussioni degli utenti di Twitter nei primi sette mesi dell’anno. Lo dice la classifica degli hashtag più ...La Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Lo ha annunciato il presidente Do ...