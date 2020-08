Coronavirus, trend ancora in aumento, 1.210 nuovi casi (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 23 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è di 259.345, con un incremento rispetto al 22 agosto di 1.210 nuovi casi (ieri 1.071). Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto al 22 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 69 (+5) in cura presso le terapie intensive. 971 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 47 pazienti rispetto al 22 agosto. 17.398 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 7 e portano il totale a 35.437. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 205.470, con un incremento di 267 persone rispetto a ieri.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Il direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità Ranieri Guerra prova a fare il punto della situazione e, in un'intervista al Corriere della Sera, si mostra cautamente ottimista sulla p ...

