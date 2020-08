Coronavirus, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – “Non ci sarà un nuovo lockdown”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su La Stampa. “Siamo in fase di convivenza col virus prendendoci dei rischi, il tasso zero contagi non esiste. Per azzerarlo ci voleva un lockdown per altri 3-4 mesi. Dobbiamo controllarlo ed evitare rischi inutili”, sottolinea.“Io sono ottimista- insiste-, anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. La situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” Scuola, il ministero apre all’utilizzo delle paritarie per spazi aggiuntivi Coronavirus, impennata dei contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti Coronavirus, De Luca: “In Campania controllo della febbre a scuola” Maltempo in arrivo al Nord, domani allerta in 4 regioni Coronavirus, record di positivi nel Lazio: sono 215, mai così tanti Leggi su dire

