Coronavirus, Speranza mantiene la calma: “Non ci saranno nuovi lockdown” (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, l’Italia non si trova nelle condizioni di effettuare un secondo lockdown: “Bisogna mantenere la calma, le scuole riapriranno”. Roberto Speranza si dice ottimista. “Non chiuderemo Regioni e non effettueremo lockdown, non ci troviamo in questa situazione”. Così il ministro della Salute è intervenuto sul tema della pandemia di Coronavirus che, a causa del recente aumento dei contagli, sta destando più di qualche preoccupazione. Molti hanno parlato di nuove chiusure e blocchi interregionali. Il ministro però ha dato la sua parola, non ci saranno nuovi lockdown. All’orizzonte secondo il politico non si profila alcuna limitazione alla mobilità, argomento di discussione ... Leggi su bloglive

