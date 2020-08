Coronavirus, Speranza: 'Alla discoteca si può rinunciare, alla scuola no' (Di domenica 23 agosto 2020) 'Nessuno ha una ricetta per bloccare i contagi. Nessuno ha un metodo miracoloso. Nessuno ha la bacchetta magica. Noi dobbiamo affrontare questa fase rialzando il livello di attenzione sui ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? Un appello ai giovani, fra i quali si sta diffondendo recentemente il contagio da nuovo #coronavirus, perché prot… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9. Ricciardi: 'No a un nuovo lockdown duro'. Speranza:… - fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - NosapaiD : RT @fanpage: 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - PulitiElena : RT @fanpage: 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza -