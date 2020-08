Coronavirus, Spallanzani: 'Se tutto va bene vaccino entro primavera' (Di domenica 23 agosto 2020) 'Se riusciamo ad essere veloci, oltre che bravi, entro fine anno concluderemo il percorso della sperimentazione e per la prossima primavera potremo avere il vaccino commercializzato. Lunedì ... Leggi su tgcom24.mediaset

"Se riusciamo ad essere veloci, oltre che bravi, entro fine anno concluderemo il percorso della sperimentazione e per la prossima primavera potremo avere il vaccino commercializzato. Lunedì comincerem ...Prende il largo il vaccino per il coronavirus completamente «made in Italy». Lunedì mattina, all'istituto Spallanzani di Roma, inizierà ufficialmente la sperimentazione sull'uomo. All'appello per la r ...