Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia: 1.210 in 24 ore

Nella giornata di sabato, i nuovi contagi da Coronavirus erano stati poco più di mille. Cinque regioni superano i cento casi, la Lombardia è quella con il numero maggiore con 239. Continua la lenta e progressiva ascesa dei dati relativi ai contagi da Coronavirus nel nostro Paese.

petergomezblog : #Coronavirus, mai così tanti nuovi casi dal 14 maggio: sono 947 nelle ultime 24 ore con 5.500 tamponi in meno di ie… - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - Corriere : Contagi ancora in salita: 947 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Salgono anche i ricoveri (+36) - stop_fake_news_ : AGI - Salgono ancora i contagi in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 1.210 casi oggi, con… - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia salgono i contagi: nel Pavese cinque nuovi casi -

Nella giornata di sabato, i nuovi contagi da Coronavirus erano stati poco più di mille. Cinque regioni superano i cento casi, la Lombardia è quella con il numero maggiore con 239. Continua la lenta e ...

Ferrara, altri quattordici positivi al Covid-19. Quattro di loro rientravano dai viaggi

FERRARA. Salgono i contagi in provincia di Ferrara. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 14 positivi e, dopo la "confessione" di Kevin Bonifazi, si contano altri due tesserati Spal positivi al ...

