Coronavirus, Rita Dalla Chiesa furiosa difende la Sardegna: “L’avete infettata” (Di domenica 23 agosto 2020) Negli ultimi giorni, in Sardegna, si sta registrando un’impennata di contagi da Covid-19. Il preoccupante ed elevato numero di casi positivi ha portato l’isola al centro del dibattito pubblico. Sulla vicenda è intervenuta Rita Dalla Chiesa, la quale, attraverso un polemico tweet, ha espresso la propria opinione sulla questione. “Basta aggredire la Sardegna“ “Basta aggredire la Sardegna“, è l’incipit del duro sfogo di Rita Dalla Chiesa su Twitter. “Siete andati tutti li’ in vacanza perché’ sapevate che era uscita “pulita” dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata“. La conduttrice è su tutte le furie ... Leggi su thesocialpost

Linkiesta : Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché p… - Tribonacci1 : RT @CesareSacchetti: Maria Rita Gismondo:'numeri irreali. Hanno vietato le autopsie e non sapremo mai i morti per altre patologie.' C'è sta… - Firevin89 : Coronavirus, lo sfogo di Rita dalla Chiesa: «Basta aggredire la Sardegna, siete stati voi a infettarla» ? - patriziafrezzat : RT @Giacomo2500: - zazoomblog : Coronavirus l’attacco di Rita Dalla Chiesa ai turisti in Sardegna - #Coronavirus #l’attacco #Dalla #Chiesa -