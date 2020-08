Coronavirus, quanto è importante l’indice Rt? Per l’Iss può essere sottostimato. Il virologo Maga: «Colpa degli asintomatici» – L’intervista (Di domenica 23 agosto 2020) Da quando è cominciata la pandemia di Coronavirus, una serie di termini scientifici sono entrati nel linguaggio comune. A gennaio solo chi si occupava di biologia o statistica conosceva il significato degli indici R0 e Rt, ma negli ultimi mesi capire a cosa si riferiscono questi valori è diventato fondamentale per chiunque voglia decifrare lo stato del contagio. Dopo la fine del lockdown l’indice Rt è diventata la soglia a cui prestare attenzione per evitare nuove chiusure: se era superiore a 1 voleva dire che nonostante tutte le precauzioni il virus era tornato ad essere pericoloso. Con un Rt pari o superiore a 1, infatti, ogni persona infetta ne ha infettata almeno un’altra. Nell’ultimo bollettino settimanale pubblico dall’Istituto superiore di sanità (Iss) questo valore ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? I casi di infezione da #coronavirus diagnosticati recentemente sono legati soprattutto ad attività ricreative, ri… - SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - dcalpirela : @Cris1225736718 @GiuseppeConteIT Immagino quanto è costato quell' Ospedale campale, che probabilmente sarebbe servi… - paola_cigna : RT @Musumeci_Staff: I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato c… - abienti : RT @ultimenotizie: Nella settimana 12-18 agosto, rispetto alla settimana 15-21 luglio, l’aumento dei casi da #Coronavirus è del 141%. E’ qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quanto Coronavirus, quanto è importante l’indice Rt? Per l’Iss può essere sottostimato. Il virologo Maga: «Colpa degli asintomatici» – L’intervista Open Benevento, c'è un altro contagiato ma il ritiro in Austria continua

Ci sarebbe un secondo positivo nel Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all'interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affett ...

Il Coronavirus perde pezzi. E la cosa potrebbe aiutarci

Se Sars-Cov-2 ci sta sembrando un po' meno pericoloso la ragione potrebbe essere che sta perdendo qualche pezzo per strada. Un pezzo importante, in una piccola parte di una proteina dell'Rna del virus ...

Ci sarebbe un secondo positivo nel Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all'interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affett ...Se Sars-Cov-2 ci sta sembrando un po' meno pericoloso la ragione potrebbe essere che sta perdendo qualche pezzo per strada. Un pezzo importante, in una piccola parte di una proteina dell'Rna del virus ...