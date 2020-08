Coronavirus, positivo il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: il comunicato dei felsinei (Di domenica 23 agosto 2020) Continuano i casi di Coronavirus in Serie A. LEGGI ANCHE => Coronavirus, Serie A 2020/21 a rischio? L’allarme del rappresentante dei medici Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ha dovuto lottare durante lo scorso anno contro una forma di leucemia mieloide acuta, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Fortunatamente – come sottolinea la … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

DiMarzio : Un altro giocatore positivo al #coronavirus: è Kevin #Bonifazi - tuttosport : #Coronavirus, positivo #Bonifazi: 'Chi deve faccia i controlli' ?? - SkySport : Spal, Bonifazi: 'Sono positivo al Coronavirus, chi deve faccia controlli' - Blucerchiando : Forza Sinisa! - royaltouch1997 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BOLOGNA Mihajlovic positivo al coronavirus È asintomatico, in isolamento per 14 giorni ? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo Bonifazi: "Chi deve faccia i controlli" Tuttosport Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus: "Asintomatico". Un anno fa la leucemia, le vacanze in Sardegna

Anche Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus. Un anno fa all'allenatore del Bologna era stata riscontrata una leucemia che lo ha costretto a sottoporsi a vari cicli di chemioterapia.

Mihajlovic positivo al coronavirus. L’annuncio del Bologna

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus, lo comunica il Bologna. Il tecnico è asintomatico e resterà in isolamento nelle prossime due settimane Il coronavirus colpisce ancora la Serie A.

Anche Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus. Un anno fa all'allenatore del Bologna era stata riscontrata una leucemia che lo ha costretto a sottoporsi a vari cicli di chemioterapia.Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus, lo comunica il Bologna. Il tecnico è asintomatico e resterà in isolamento nelle prossime due settimane Il coronavirus colpisce ancora la Serie A.