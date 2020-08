Coronavirus, positivi tre tesserati della Spal (Di domenica 23 agosto 2020) FERRARA - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, la Spal ha annunciato che "in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra,... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus in Italia: più positivi, meno casi gravi. Guerra: «Seconda ondata evitabile» Corriere della Sera Immigrato sta male, è positivo al Covid: trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta

Un immigrato, ospite di una struttura d’accoglienza fra Agrigento e Favara, è risultato positivo al Covid-19. L’uomo, ieri, ha iniziato a stare male ed è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Di ...

Nell’agrigentino tre casi di positività al Covid di giovani tornati dalle vacanze.

Ancora tre casi di giovani che tornano dalle vacanze e risultano positivi al Covid 19. Le tre persone positive al Covid sono tutte di Licata. A rendere noti i tre casi è stato il sindaco Giuseppe Gala ...

