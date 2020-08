Coronavirus, Pjanic positivo: il comunicato sulle sue condizioni (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus – Miralem Pjanic è risultato positivo al tampone. L’annuncio è stato ufficializzato direttamente dal Barcellona. con il seguente comunicato: “Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui si è sottoposto sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla disciplina del Barça”. Coronavirus: l’annuncio di Pjanic Il centrocampista, ex Juventus, ha poi voluto rassicurare i suoi tifosi direttamente con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Leggi anche:Juventus, ricordi Mandzukic? Il croato può ... Leggi su juvedipendenza

