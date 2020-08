Coronavirus, pioggia di contagi ma non in Molise: regione Covid free per un giorno (Di domenica 23 agosto 2020) Come riporta Tgcom24, cresce anche il numero dei ricoverati, 47 in più nei reparti Covid, dove ci sono in tutto 971 malati, e cinque in più nelle Terapie intensive dove si arriva a quota 69. In ... Leggi su isnews

PasBartololomeo : Coronavirus, pioggia di contagi ma non in Molise: regione Covid free per un giorno - - mirkoangellotti : @Terra_Pianeta @Dio Dove è stata scattata la foto? In Asia? Comunque, se le persone continuano ad accettare tutto q… - Agenpress : Coronavirus, Fapi: 'Basta bonus a pioggia' - trepazia : RT @Arturo_Parisi: Giuseppe De Rita “«Una classe dirigente che pensa di tamponare con bonus, cassa integrazione e distribuzione a pioggia… - francecaminiti : RT @Arturo_Parisi: Giuseppe De Rita “«Una classe dirigente che pensa di tamponare con bonus, cassa integrazione e distribuzione a pioggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pioggia Coronavirus, pioggia di contagi ma non in Molise: regione Covid free per un giorno isnews Zangrillo, vignetta su morti Covid/ Bufera sul medico “tumori e infarti contagiosi?”

Zangrillo nella bufera per una vignetta sui “pochi” morti da Covid: su Twitter pioggia di critiche per il confronto con altri decessi derivanti da infarti e tumori Alberto Zangrillo, primario di anest ...

Sgombero hotspot, pioggia di critiche da sinistra all’ordinanza di Musumeci

18:31Sgombero hotspot, pioggia di critiche da sinistra all’ordinanza di Musumeci 18:31Oroscopo del giorno lunedì 24 agosto 2020 18:15Guerra sui migranti, il Viminale ‘stoppa’ l’ordinanza di Musumeci 1 ...

Zangrillo nella bufera per una vignetta sui “pochi” morti da Covid: su Twitter pioggia di critiche per il confronto con altri decessi derivanti da infarti e tumori Alberto Zangrillo, primario di anest ...18:31Sgombero hotspot, pioggia di critiche da sinistra all’ordinanza di Musumeci 18:31Oroscopo del giorno lunedì 24 agosto 2020 18:15Guerra sui migranti, il Viminale ‘stoppa’ l’ordinanza di Musumeci 1 ...