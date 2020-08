Coronavirus oggi: il bollettino del Lazio per il 23 agosto (Di domenica 23 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi secondo i dati del bollettino della Regione: oggi si registrano 184 casi e un decesso. La Regione specifica che tra i contagi di oggi nel Lazio il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). L’assessore D’Amato spiega: ” I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla ... Leggi su nextquotidiano

