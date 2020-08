Coronavirus, nuovo focolaio e boom di positivi: rischio zona rossa (Di domenica 23 agosto 2020) Il rischio è quello di diventare una zona rossa, come già accaduto a Fondi nel mese di marzo. L’aumento abnorme di casi positivi di Coronavirus a Santi Cosma e Damiano (da quattro a quasi 20 in un solo giorno), come emerge dal bollettino dell’Asl di Latina, ha posto il piccolo Comune del sud Lazio di quasi settemila abitanti sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie come nuovo focolaio nella provincia pontina. Sono 11, infatti, i contagi registrati il cui link epidemiologico è stato collegato con la maxi festa di Ferragosto svoltasi presso uno dei più noti stabilimenti termali di Suio. Un evento – ormai un must della zona – che ha registrato il sold out per un party ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9. Ricciardi: 'No a un nuovo lockdown duro'. Speranza:… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9 #ANSA - fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - dino49_pz : @MariaRitaDAdamo - occhio_notizie : Un nuovo caso a Casoria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo contagio a Sorrento: è un ragazzo che tornava dalla Sardegna Il Messaggero Demon's Souls per PS5, l'obiettivo di Sony era di averlo al lancio, stando a un giornalista

Stando al giornalista Imran Khan, l'obiettivo di Sony con Demon's Souls era quello di averlo al lancio di PS5, ma il COVID-19 potrebbe averci messo lo zampino. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 21/08/20 ...

ATP Cincinnati, la rivincita dei ‘vecchi convalescenti’ Murray e Anderson

Dopo il prologo dovuto all’esclusione di Guido Pella e Hugo Dellien dal torneo a causa del loro preparatore fisico Galavan che è risultato positivo a un test per il COVID-19, il Western&Southern Open ...

Stando al giornalista Imran Khan, l'obiettivo di Sony con Demon's Souls era quello di averlo al lancio di PS5, ma il COVID-19 potrebbe averci messo lo zampino. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 21/08/20 ...Dopo il prologo dovuto all’esclusione di Guido Pella e Hugo Dellien dal torneo a causa del loro preparatore fisico Galavan che è risultato positivo a un test per il COVID-19, il Western&Southern Open ...