Coronavirus, nuovo balzo dei casi: 1210. Sette i decessi (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Salgono ancora i contagi in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 1.210 casi oggi, contro i 1.071 di ieri. Il totale sale così a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto ai dati diffusi ieri. Nelle ultime 24 ore, i nuovi ricoverati con sintomi da Covid-19 aumentano di 47 unità portando il totale a 971. Si registra anche un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69). In isolamento domiciliare risultano 17.398 persone (+883). Intanto la Lombardia torna a essere la Regione con più contagi da Coronavirus. Con un incremento di 239 nuovi casi in 24 ore, sorpassa il Lazio che è a quota 184. Segue il Veneto con 145, la Campania con 138 e l'Emilia Romagna con 127. In Sardegna salgono a 81 i ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9. Ricciardi: 'No a un nuovo lockdown duro'. Speranza:… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9 #ANSA - fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - Agenzia_Italia : Coronavirus, nuovo balzo dei casi: 1210. Sette i decessi - lorenzo_sbirulo : L'unica cosa che guardo per seguire i contagi è la seguente --> -

