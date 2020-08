Coronavirus, nuovo balzo dei casi: 1210. Sette i decessi (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Salgono ancora i contagi in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 1.210 casi oggi, contro i 1.071 di ieri. Il totale sale così a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto ai dati diffusi ieri. Nelle ultime 24 ore, i nuovi ricoverati con sintomi da Covid-19 aumentano di 47 unità portando il totale a 971. Si registra anche un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69). In isolamento domiciliare risultano 17.398 persone (+883). Intanto la Lombardia torna a essere la Regione con più contagi da Coronavirus. Con un incremento di 239 nuovi casi in 24 ore, sorpassa il Lazio che è a quota 184. Segue il Veneto con 145, la Campania con 138 e l'Emilia Romagna con 127. In Sardegna salgono a 81 i ... Leggi su agi

fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - fanpage : ?? Aumentano le terapie intensive in Italia - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9 #ANSA - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: il nuovo piano in #Italia, sul lockdown generale... - LucaErma : 'Si profila così un nuovo identikit del #contagiato: abbronzato, rilassato e prevalentemente asintomatico.' Se ved… -