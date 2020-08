Coronavirus nel Lazio, in lieve calo i nuovi casi: 184 contagi in 24 ore. D’Amato: ‘E’ record di tamponi, lavoro straordinario’ (Di domenica 23 agosto 2020) Sono 184 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, il 60% sono link di rientro, ma diminuiscono quelli con un link dalla Sardegna (35%). Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 25 nuovi casi. Di questi, 18 sono di rientro con un link dalla Sardegna. 6 casi individuati hanno link familiari; Asl Roma 2: 75 nuovi casi. Tra questi, 36 sono di rientro: 6 con link dalla Sardegna, 4 dalla Spagna, 1 dalla Puglia, 1 dall’Ucraina e uno dalla Romania. Altri 23 casi di rientro hanno l’indagine epidemiologica in corso. 6 nuovi casi sono stati individuati dai medici di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

