Coronavirus, Napoli: fidanzati positivi dopo la vacanza in Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Due giovani fidanzati, lei di Napoli e lui di Sorrento, sono risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati da una vacanza in Sardegna. Entrambi sono in isolamento domiciliare aNapoli. Le condizioni di salute del ragazzo “non destano preoccupazione”, fa sapere il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo che rinnova l’invito “ancora una volta a rispettare il distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - Corriere : Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - deals_cheapest : RT @revue2presse: IL MESSAGGERO - deals_cheapest : RT @revue2presse: IL TEMPO - revue2presse : IL TEMPO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus Napoli, il dg del Cotugno: “Situazione sotto controllo, ma c’è rischio nuova emergenza” Fanpage.it Covid: positivi una ragazza di Napoli e uno di Sorrento rientrati dalla Sardegna

NAPOLI. Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non d ...

Covid: positivo ragazzo di Sorrento rientrato dalla Sardegna

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizio ...

NAPOLI. Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non d ...(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizio ...