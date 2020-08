Coronavirus, Napoli: fidanzati positivi dopo la vacanza in Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Due giovani fidanzati, lei di Napoli e lui di Sorrento, sono risultati positivi al Coronavirus dopo essere rientrati da una vacanza in Sardegna. Entrambi sono in isolamento domiciliare aNapoli. Le condizioni di salute del ragazzo “non destano preoccupazione”, fa sapere il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo che rinnova l’invito “ancora una volta a rispettare il distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

