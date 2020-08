Coronavirus, Mihajlovic positivo: tamponi negativi per la Dinamo Sassari (Di domenica 23 agosto 2020) Sassari - In relazione alla comunicazione apparsa nella giornata odierna sulla positività al Coronavirus dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic , incontrato dalla squadra durante il ritiro, la ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA BOLOGNA Mihajlovic positivo al coronavirus È asintomatico, in isolamento per 14 giorni ?… - Corriere : Mihajlovic positivo al coronavirus Dopo il trapianto di midollo è asintomatico: come mai? - fattoquotidiano : Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus. La nota del Bologna: “Il tecnico è asintomatico” - Nadiavirtussina : Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus al rientro dalle vacanze in Sardegna. FORZA SINISA !! Dimostra a tutti a… - Italia_Notizie : Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus al rientro dalle vacanze in Sardegna. La nota del Bologna -