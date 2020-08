Coronavirus, Mihajlovic positivo: il comunicato del Bologna (Di domenica 23 agosto 2020) Il Coronavirus non risparmia nemmeno l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajovic: dopo i tanti problemi arriva anche la positività al Covid-19 Lo spettro del Coronavirus continua ad abbattersi sulla Serie A. Negli ultimi giorni sono molti i giocatori risultati positivi ed ora arriva la notizia di un nuovo contagio, quello di Sinisa Mihajlovic. Dopo aver superato i tanti problemi dovuti alla leucemia riscontratagli alcuni mesi fa, la sfortuna dell’allenatore del Bologna continua con la positività al Covid-19. A comunicarlo è la società stessa attraverso un comunicato sul sito ufficiale nel quale si specifica che il tecnico è completamente asintomatico e che per le prossime due settimane verrà tenuto in isolamento, prima di effettuare ... Leggi su bloglive

