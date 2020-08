Coronavirus, Mihajlovic è risultato positivo: le sue condizioni (Di domenica 23 agosto 2020) Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il Bologna ha comunicato che l’allenatore Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, a seguito di alcuni controlli, è risultato positivo al Coronavirus. Il serbo, rientrato lo scorso venerdì in città, è al momento asintomatico. Con una nota ufficiale sul proprio sito … L'articolo Coronavirus, Mihajlovic è risultato positivo: le sue condizioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

