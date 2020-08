Coronavirus – Mihajilovic positivo! La nota ufficiale del Bologna (Di domenica 23 agosto 2020) Dalla Serie A un nuovo caso di positività al Coronavirus. Questa volta ad essere contagiato è stato un allenatore, non un giocatore. Una notizia che lascia senza parole, poichè si tratta di Sinisa Mihajlovic, che nell’ultimo anno ha dovuto lottare contro la leucemia. Fortunatamente l’allenatore serbo del Bologna è asintomatico, come comunicato dal club in una nota ufficiale. Gabriele Maltinti/Getty Images“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i ... Leggi su sportfair

