Coronavirus Liguria 23 agosto, 28 nuovi casi in un giorno, non ci sono decessi (Di domenica 23 agosto 2020) La sono 28 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria nella giornata di domenica 23 agosto. Scendono leggermente i nuovi casi, che erano stati 34 nella giornata di sabato . Questo dice il bollettino che ... Leggi su lanazione

primocanale : Coronavirus, 28 nuovi positivi in Liguria e 20 guariti nelle ultime 24 ore - GiuseppeSeci : RT @rep_genova: Coronavirus, in Liguria 28 nuovi contagi [aggiornamento delle 18:48] - rep_genova : Coronavirus, in Liguria 28 nuovi contagi [aggiornamento delle 18:48] - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi, 28 casi positivi nuovi con 1537 tamponi effettuali - fontanabuona : Coronavirus: in Liguria 28 nuovi positivi -