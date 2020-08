Coronavirus, l’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko in gravi condizioni (Di domenica 23 agosto 2020) L’ex premier dell’ucraina Yulia Tymoshenko è in condizioni serie, con febbre molto alta, dopo essere risultata contagiata dal Coronavirus. Lo riportano diversi media internazionali. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, che non ha tuttavia reso noto se la politica sia o meno ricoverata. Su Facebook Marina Soraka dice che la 59enne esponente politica sta “combattendo” con la febbre a 39. Secondo media locali anche alcuni familiari di Tymoshenko sono risultati positivi al test. Nominata premier due volte, e due volte imprigionata, Tymoshenko nel 2004 divenne il volto della cosiddetta rivoluzione arancione in ucraina. Si è candidata di nuovo alle presidenziali nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

