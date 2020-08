Coronavirus, le ultime news dal mondo. India, un milione di casi in due settimane (Di domenica 23 agosto 2020) Supera quota 23 milioni il numero di casi di Coronavirus nel mondo . Secondo il centro di ricerca dedicato della Johns Hopkins University, ad oggi il dato globale è di 23.206.319 casi e i morti sono ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - petergomezblog : #Coronavirus, mai così tanti nuovi casi dal 14 maggio: sono 947 nelle ultime 24 ore con 5.500 tamponi in meno di ie… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - patrabel : RT @MassimoSertori_: #Coronavirus, i dati delle ultime 24 ore in #Lombardia. #ForzaLombardia #covid #22Agosto - RossellaVisaggi : RT @ultimenotizie: Impennata di casi di #Coronavirus: sono 1.017 i positivi, ma calano di 5 unità le persone in terapia intensiva. Sono 3 l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: 1071 casi in Italia in 24 ore. Speranza: “Non ci sarà nuovo lockdown” Fanpage.it Seconda ondata? «Molto dipenderà da come ci comporteremo»

Aumentano i casi di contagio da Covid-19, e la crescita non è solo dovuta all’incremento del numero dei tamponi effettuati ma è oggettiva. Per questo si sta monitorando la situazione con la massima at ...

Coronavirus: contagi crescono ancora, sono 1.071 in 24 ore

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

Aumentano i casi di contagio da Covid-19, e la crescita non è solo dovuta all’incremento del numero dei tamponi effettuati ma è oggettiva. Per questo si sta monitorando la situazione con la massima at ...Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...