Coronavirus Lazio, test a tappeto negli aeroporti: ecco tutti i casi positivi individuati finora (Di domenica 23 agosto 2020) Da quando hanno iniziato a testare i viaggiatori – che provengono dai Paesi a rischio negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino – sono stati individuati 85 casi positivi asintomatici. Nella sola giornata di ieri – come riporta l’Unità di Crisi – all’aeroporto di Fiumicino sono stati individuati 12 casi positivi. Si tratta di 11 italiani (8 cittadini romani, 1 di Siena, 1 di Benevento, 1 di Terni) e un cittadino albanese di rientro da paesi a rischio. All’aeroporto di Ciampino è stato registrato un solo caso positivo: è un cittadino spagnolo proveniente da Madrid. Regione Lazio, Drive-in nel porto di Civitavecchia Nella sola giornata di ieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il ministro della Salute Roberto Speranza si è dichiarato ottimista e ha rassicurato gli italiani: “Non torneranno a essere chiusi in casa, non adotteremo la misura estrema del lockdown totale”. A par ...Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...