Coronavirus Lazio, individuati casi positivi ai drive in, molti sono giovani: tutti di rientro dalla Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) sono 65 i casi asintomatici – in prevalenza giovani – testati e rintracciati ai drive-in nel Lazio. tutti hanno un link con la Sardegna. Leggi anche: dalla Sardegna a Roma, la testimonianza di un giovane: ‘In nave ammassati e a Porto Rotondo locali pieni’ Come riporta l’assessore D’Amato nel bollettino odierno, 18 casi sono stati registrati nella Asl Roma 1, 6 casi nella Asl Roma 2, 13 casi nella Asl Roma 3, un caso nella Asl Roma 5, 7 casi nella Asl Roma 6, 10 casi nella Asl di Frosinone, 5 casi nella Asl di Latina e 5 casi nella Asl di Viterbo. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

