Coronavirus Latina e provincia, 6 nuovi casi: ecco dove sono stati registrati (Di domenica 23 agosto 2020) sono 6 i nuovi casi positivi – tutti trattati a domicilio – registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi contagi sono così distribuiti: Castelforte (1), Cisterna di Latina (1), Latina (1), Minturno (1), Sabaudia (1) e Terracina (1). I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dalla Sardegna. Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, in lieve calo i nuovi casi: 184 contagi in 24 ore. D’Amato: ‘E’ record di tamponi, lavoro straordinario’ La Asl di Latina, nel comunicato odierno, invita la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

