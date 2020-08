Coronavirus, l’appello dell’assessore alla sanità del Lazio alla Sardegna: “Fate i tamponi agli imbarchi. Vi aiutiamo noi” (Di domenica 23 agosto 2020) Le Regioni Lazio e Sardegna lavorano, con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, a una soluzione per effettuare i test del Coronavirus sia ai turisti che lasciano la Sardegna, sia a quelli in partenza dal Lazio verso l’isola. La soluzione metterebbe d’accordo le richieste di entrambe le amministrazioni dopo l’impennata dei contagi con 215 nuovi positivi registrati nel Lazio in 24 ore, 97 dei quali di ritorno dalla Sardegna. Nel pomeriggio di domenica l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha affermato che “test rapidi antigenici, quelli validati dallo Spallanzani che ... Leggi su ilfattoquotidiano

