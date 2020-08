Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Magione: 'Clinicamente guarito il caso positivo rientrato dall'estero' (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus, tamponi negativi: riapre Faliero. Il sindaco Chiodini: 'Buona torta al testo a tutti' 21 August 2020 Coronavirus, positivo a Magione: 'Scoperto con il tampone all'aeroporto di Perugia' 18 ... Leggi su perugiatoday

fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - RaiNews : L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 - raveragiuliano : RT @fanpage: ULTIM'ORA - L'annuncio è stato dato poco fa - fanpage : ULTIM'ORA - L'annuncio è stato dato poco fa - occhio_notizie : #Coronavirus a Mugnano, nuovo caso positivo: l'annuncio di Sarnataro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus annuncio

Washington, 23 ago. (Adnkronos) - Alla vigilia della Convention Repubblicana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà a breve l'autorizzazione di emergenza per l'uso plasma ...Sarà offerto liberamente a tutti di fare i test molecolari. "Si tratta di testare di più, soprattutto le persone in movimento, per tracciare e trattare di più, allo scopo di contenere e controllare la ...