Coronavirus, la promessa di Speranza: “Non ci sarà nuovo lockdown” (Di domenica 23 agosto 2020) “La situazione non è paragonabile a quella di marzo”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con Repubblica e Stampa. “Io sono ottimista – continua il ministro – anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, … L'articolo Coronavirus, la promessa di Speranza: “Non ci sarà nuovo lockdown” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

una_Promessa : RT @femmefleurie: stiamo tornando a guardare giornalmente i dati del coronavirus e questa cazzo di abitudine non volevo più riviverla - una_Promessa : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - Ed_Vercelli : RT @europainitalia: .@EU_Commission tiene fede alla promessa di garantire l’accesso ai vaccini contro il #coronavirus. Abbiamo concluso i n… - EurDirectMarche : RT @europainitalia: .@EU_Commission tiene fede alla promessa di garantire l’accesso ai vaccini contro il #coronavirus. Abbiamo concluso i n… - EUROPEDIRECTBAS : RT @europainitalia: .@EU_Commission tiene fede alla promessa di garantire l’accesso ai vaccini contro il #coronavirus. Abbiamo concluso i n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus promessa Coronavirus Italia, ultime news. Mille nuovi casi, paura per i contagi da rientro. LIVE Sky Tg24 Chiara Manzi "La nostra salute inizia col cibo L’abbinamento è fondamentale"

"La prevenzione di buona parte delle malattie parte dalla tavola". Chiara Manzi, nutrizionista e fondatrice di Cucina Evolution Academy, l’Accademia europea di nutrizione culinaria, ha messo a punto u ...

Covid, Speranza: «Italiani tranquilli, non vi richiuderemo a casa»

«Sono stato tra quelli che con maggior rigore ha seguito dall’inizio dell’emergenza la strada della massima cautela. E ho sempre detto che la battaglia contro il Covid-19 non era e non è vinta e che a ...

"La prevenzione di buona parte delle malattie parte dalla tavola". Chiara Manzi, nutrizionista e fondatrice di Cucina Evolution Academy, l’Accademia europea di nutrizione culinaria, ha messo a punto u ...«Sono stato tra quelli che con maggior rigore ha seguito dall’inizio dell’emergenza la strada della massima cautela. E ho sempre detto che la battaglia contro il Covid-19 non era e non è vinta e che a ...