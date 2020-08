Coronavirus Italia: i contagi continuano a salire. Speranza rompe il silenzio sul lockdown (Di domenica 23 agosto 2020) continuano a salire i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, dai 900 di venerdì, passando per i 1000 di sabato, nella giornata di domenica 23 agosto i casi registrati sono 1210. Tra questi c’è anche Sinisa Mihajlovic, che ha dichiarato di essere risultato positivo al tampone ma di essere asintomatico. Il bollettino di domenica 23 agosto Sono 1210 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 971, 47 in più rispetto a alla giornata di sabato. I pazienti in isolamento domiciliare sono 833, per un totale di 17.398, salgono nuovamente a 69 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, aumentando di 5. Numeri altissimi che trovano spiegazione anche nel numero record di ... Leggi su thesocialpost

RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - assenzio14 : RT @ChiodiDonatella: #CORONAVIRUS: QUELLI CHE'LA #DESTRA È CATTIVA' FACEVANO GLI #APERITIVI SUI NAVIGLI. E gridavano al #razzismo, mentre… - AnnaP1953 : RT @ChiodiDonatella: #CORONAVIRUS: QUELLI CHE'LA #DESTRA È CATTIVA' FACEVANO GLI #APERITIVI SUI NAVIGLI. E gridavano al #razzismo, mentre… -