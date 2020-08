Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 agosto: morti, contagi, guariti (Di domenica 23 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 23 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 18.438 (+935 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.210 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 259.345.Tra ieri e oggi si contano 7 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.437. I guariti sono 205.470 (+267 rispetto a ieri). Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in ... Leggi su tpi

