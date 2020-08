Coronavirus Italia, bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore (Di domenica 23 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 259.345. Le vittime, in totale, sono 35.437, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 3). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.210 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

