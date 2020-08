Coronavirus in Toscana: 59 nuovi contagi (mnolti rientri dalle vacanze), oggi 23 agosto. Età media 34 anni (Di domenica 23 agosto 2020) oggi, 23 agosto, in Toscana, sono stati registrati 59 casi (17 identificati in corso di tracciamento e 42 da attività di screening). Fra loro dovrebbero essere stati contati anche i due giocatori della Fiorentina, Pulgar e il giovane portiere Ghidotti, di cui ha dato notizia la società stessa. Delle 59 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna Leggi su firenzepost

