Coronavirus in Sardegna, il racconto di una ragazza di Milano: “Noi, 14 amici tutti positivi dopo le nottate nell’isola” (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus Sardegna, una ragazza di Milano: “Noi, 14 amici positivi. Ma non chiamateci untori” Mentre Sardegna e Lazio discutono su come fare più tamponi possibili ai viaggiatori in entrata e in uscita dalle due Regioni, continua a crescere il numero dei piccoli focolai di Coronavirus esplosi tra coloro che sono di ritorno dalle vacanze in Costa Smeralda: oggi il Corriere della Sera riporta la storia di una comitiva di 14 ragazzi tra i 25 e i 27 anni, che hanno passato il Ferragosto a Porto Cervo e sono rientrati tutti positivi. A raccontarla è C., una ragazza di 26 anni di Milano, che ha iniziato il periodo di quarantena da sola ... Leggi su tpi

Corriere : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco - redazioneiene : “La prima cosa che ci hanno detto è ‘state zitti, non dite niente a nessuno’” ??#leiene - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - Tranviereincaz1 : RT @Corriere: La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andar... - MaurizioCapell7 : RT @Corriere: La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco -