Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i nuovi casi: +239 (ieri erano +185). 4 i decessi. Preoccupano Milano e Brescia (Di domenica 23 agosto 2020) Il bollettino del 23 agosto Sono 4 le nuove vittime legate al Coronavirus in Lombardia. ieri, sabato 22 agosto, non si era registrato alcun decesso, mentre venerdì 21 erano stati 6. Il totale dei decessi dall’inizio del monitoraggio sale a 16.856. Il dato più eclatante riguarda però i nuovi positivi: oggi se ne registrano +239. ieri, l’aumento era stato di +185, due giorni fa di +174 e giovedì 20 agosto +154. «Del totale dei nuovi infetti, 190 hanno meno di 50 anni», ha sottolineato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. «Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall’estero e loro contatti diretti. Per quanto ... Leggi su open.online

