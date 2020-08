Coronavirus: in Lombardia 239 nuovi casi, nel Lazio 184 (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 239 nuovi casi di Coronavirus, in aumento rispetto a sabato, 185,. I morti sono stati 4: il totale dei decessi nella Regione sale così a 16.856. ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegLombardia : #LNews In Lombardia eseguiti quasi 13.000 tamponi, non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+1… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, 43enne torna 'libero' dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi #ANSA - RegLombardia : #LNews Quasi 14.000 tamponi e nessun contagio a Sondrio. Aumentano guariti e dimessi (+29) e stabili ricoveri in… - mcdellamico : RT @Corriere: In Lombardia 239 nuovi casi (di questi 190 hanno meno di 50 anni) - quibresciait : Coronavirus: in Lombardia 4 morti e 239 contagi, a Brescia 46 - QuiBrescia -