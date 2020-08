Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i numeri del contagio (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 agosto sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. I numeri Coronavirus in Italia: ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 23 agosto. oggi, 23 agosto, si contano 1.210 nuovi casi di contagio da COVID-19, per un totale di 259.345 persone colpite in Italia dall’inizio dell’epidemia. 7 i deceduti oggi che portano il totale a 35.437. I guariti sono 267 per un totale di 205.470. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 935 in più oggi, per un totale che sale a ... Leggi su calcionews24

