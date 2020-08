Coronavirus in Italia, il bollettino: crescono ancora i contagi (1210), sette i decessi (Di domenica 23 agosto 2020) In Lombardia 239 nuovi casi, due terzi riguardano cittadini che rientrano dall'estero e i loro contatti diretti Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.210 casi e sette morti. Lombardia, 239 contagi Il Sole 24 ORE Covid -19 : Sale la curva epidemica. 138 in Campania, 1210 in Italia

Totale guariti: 4.356 (di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consec ...

Coronavirus, le ultime news dal mondo. India, un milione di casi in due settimane

Roma, 23 agosto 2020 - Supera quota 23 milioni il numero di casi di Coronavirus nel mondo. Secondo il centro di ricerca dedicato della Johns Hopkins University, ad oggi il dato globale è di 23.206.319 ...

