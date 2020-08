Coronavirus: in Francia record di contagi, quasi 4.900 nuovi casi in 24 ore (Di domenica 23 agosto 2020) Il numero di casi confermati di Coronavirus in Francia è aumentato di 4.897 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.602 di sabato. Lo ha reso noto il ministero della Salute del paese, citato da Les Echos. E’ il livello giornaliero più alto dalla fine della quarantena a maggio e porta il totale a circa 280.000 contagi. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus ultime notizie: Nel Lazio 184 casi, il 35% da Sardegna. Francia: 3.600 nuovi contagi, in calo. Perù: 13 vittime in sgombero locale Il Sole 24 ORE Psg-Bayern Monaco, è la finale di Champions League. La diretta dalle 21

E' la sera della finale di Champions League, che per la prima volta vede contrapposte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si gioca a Lisbona e porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus, ma i ...

In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.897 nuovi casi di Covid-19. Il numero di casi positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus si attesta a 242.899. Il numero delle vittime si attes ...